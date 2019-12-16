Прокурор Киева подал в отставку

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Об этом РБК-Украина соообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

По словам источника, Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", - отметили в ГПУ.

Кроме того, в отставку подали два его заместителя - Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

Напомним, в июле 2016 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Романа Говду руководителем прокуратуры Киева.

Кроме того, 2 декабря новым прокурором Луганской области назначили Алексея Ляшенко. Он отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Кроме того, 28 ноября новым руководителем Ивано-Франковской прокуратуры стал Юрий Фрейшин. Фрейшин заверил, что совместно с коллективом прокуратуры приложит максимум усилий для утверждения верховенства права и повышения доверия граждан к органам прокуратуры.