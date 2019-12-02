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Назначен новый прокурор Луганской области

Новости » Общество     02.12.2019 - 13:20
Назначен новый прокурор Луганской области
Фото: Алексей Ляшенко (gp.gov.ua)

Прокуратуру Луганской области возглавил Алексей Ляшенко

Новым прокурором Луганской области назначили Алексея Ляшенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня Ляшенко представили коллективу Луганской областной прокуратуры. Также на представлении нового руководителя объявили, что в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы управления, которые займутся фиксированием военных преступлений для формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Ляшенко отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил.

Напомним, на прошлой неделе был назначен новый прокурор Запорожской области, которым стал Владимир Калюга. До этого он возглавлял одну из местных прокуратур в Харьковской области.

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