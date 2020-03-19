Прокурор из Харьковской области внес в декларацию "подаренные" деньги после расследования журналистов

В Харьковской области прокурор после публикаций в СМИ внес в декларацию подаренные 110 тысяч грн наличности. Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Антикоррупционный блок участников АТО".

По сведениям активистов, вчера, 18 марта, на одном из харьковских сайтов появилась публикация о покупке заместителем Лозовской местной прокуратуры Владимиром Горпинченко квартиры за 120 тыс. грн. Издание сообщило, что прокурор якобы незаконно не сообщила о приобретении в 10-дневный срок. Эту информацию впоследствии сайт опроверг, потому что, согласно действующему законодательству, Горпинченко не было декларировать свое приобретение, поскольку он купил 50% квартиры, потратив на это сумму, меньшую той, которую уже необходимо декларировать.

Однако, изучив декларации Горпинченко, активисты заметили, что "жена прокурора не имела денег на покупку квартиры" (своей доли в 50% - ред.).

"Согласно декларациям, Анастасия Горпинченко нигде не работает и все ее доход состоит из потребительских кредитов и социальной помощи, вместе чуть больше 12 тыс. грн в год. Никаких сбережений у нее не было. Однако, судя по заявлению прокуроров, она дала 60 тыс. грн на покупку квартиры. Возникает логичный вопрос – откуда у неработающей жены лозовского прокурора деньги на покупку недвижимости и почему прокурор Владимир Горпинченко не декларирует ее доходов?" - отмечают активисты.

В своей годовой декларации, которую прокурор подал 16 марта, не указаны никакие доходы жены, кроме кредита и социальной помощи.

Однако после публикации 18 марта Горпинченко подал две исправленные декларации, где указал два денежных подарка: один на 50 тыс. грн самому прокурору от отца, второй на 60 тыс. грн жене от ее отца.

По сведениям активистов, жена прокурора Анастасия Горпинченко занимается торговлей товарами для детей. Однако в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Горпинченко Анастасия Ивановна не значится, а следовательно - не платит налогов.

Как ранее писало РБК-Украина, декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход.