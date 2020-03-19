Прокурор з Харківської області вніс в декларацію "подаровану" готівку після розслідування журналістів

У Харківській області прокурор після публікацій у ЗМІ вніс в декларацію подаровані 110 тисяч грн готівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє громадська організація "Антикорупційний блок учасників АТО".

За відомостями активістів, 18 березня, на одному з харківських сайтів з'явилася публікація про купівлю заступником Лозівської місцевої прокуратури Володимиром Горпинченком квартири за 120 тис. грн. Видання повідомило, що прокурор начебто незаконно не повідомив про придбання у 10-денний строк. Цю інформацію згодом сайт спростував, бо, згідно з чинним законодавством, Горпинченко не мав декларувати своє придбання, оскільки він купив 50% квартири, витративши на це суму, меншу за ту, яку вже необхідно декларувати.

Однак, вивчивши декларації Горпинченка, активісти зауважили, "дружина прокурора не мала грошей на купівлю квартири" (своєї частки у 50% - ред.).

"Згідно з деклараціями, Анастасія Горпинченко ніде не працює і весь її дохід складається зі споживчих кредитів і соціальної допомоги, разом трохи понад 12 тис. грн на рік. Ніяких заощаджень у неї не було. Проте, судячи із заяви прокурорів, вона дала 60 тис. грн на купівлю квартири. Виникає логічне питання - звідки у непрацюючої дружини лозівського прокурора гроші на купівлю нерухомості й чому прокурор Володимир Горпинченко не декларує її доходів?" - зазначають активісти.

У своїй річній декларації, яку прокурор подав 16 березня, не вказані ніякі доходи дружини, окрім кредиту і соціальної допомоги.

Однак після публікації 18 березня Горпинченко подав дві виправлені декларації, де вказав два грошових подарунки: один на 50 тис. грн самому прокурору від батька, другий на 60 тис. грн дружині від її батька.

За відомостями активістів, дружина прокурора Анастасія Горпинченко займається торгівлею товарами для дітей. Проте в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Горпинченко Анастасія Іванівна не значиться, а отже – не сплачує податків.

Як раніше писало РБК-Україна, декларації про доходи доведеться подавати всім українцям, які мають додатковий дохід.