Прокурор з Харківської області вніс в декларацію "подаровану" готівку після розслідування журналістів

Лозівський прокурор задекларував "подаровані" 110 тис. грн готівкою після публікацій в ЗМІ
У Харківській області прокурор після публікацій у ЗМІ вніс в декларацію подаровані 110 тисяч грн готівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє громадська організація "Антикорупційний блок учасників АТО".
За відомостями активістів, 18 березня, на одному з харківських сайтів з'явилася публікація про купівлю заступником Лозівської місцевої прокуратури Володимиром Горпинченком квартири за 120 тис. грн. Видання повідомило, що прокурор начебто незаконно не повідомив про придбання у 10-денний строк. Цю інформацію згодом сайт спростував, бо, згідно з чинним законодавством, Горпинченко не мав декларувати своє придбання, оскільки він купив 50% квартири, витративши на це суму, меншу за ту, яку вже необхідно декларувати.
Однак, вивчивши декларації Горпинченка, активісти зауважили, "дружина прокурора не мала грошей на купівлю квартири" (своєї частки у 50% - ред.).
"Згідно з деклараціями, Анастасія Горпинченко ніде не працює і весь її дохід складається зі споживчих кредитів і соціальної допомоги, разом трохи понад 12 тис. грн на рік. Ніяких заощаджень у неї не було. Проте, судячи із заяви прокурорів, вона дала 60 тис. грн на купівлю квартири. Виникає логічне питання - звідки у непрацюючої дружини лозівського прокурора гроші на купівлю нерухомості й чому прокурор Володимир Горпинченко не декларує її доходів?" - зазначають активісти.
У своїй річній декларації, яку прокурор подав 16 березня, не вказані ніякі доходи дружини, окрім кредиту і соціальної допомоги.
Однак після публікації 18 березня Горпинченко подав дві виправлені декларації, де вказав два грошових подарунки: один на 50 тис. грн самому прокурору від батька, другий на 60 тис. грн дружині від її батька.
Як раніше писало РБК-Україна, декларації про доходи доведеться подавати всім українцям, які мають додатковий дохід.