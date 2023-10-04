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Прокурор Фастівської окружної прокуратури отримав підозру

Фото: прокурор Фастівської окружної прокуратури отримав підозру (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці повідомили про підозру прокурора Фастівської окружної прокуратури. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як уточнюють в ОГП, підозру повідомили за фактом прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою. Наразі прокурору загрожує до 12 років в'язниці.

"Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Сторона звинувачення проситиме взяття під варту з можливістю внесення застави 2 млн грн", - додають в Офісі генпрокурора.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, стало відомо, що у Фастові прокурора окружної прокуратури спіймали на хабарі у розмірі 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Його затримали 3 жовтня під час отримання 15 тисяч доларів. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

 

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коррупцияФастовОфіс Генпрокурора