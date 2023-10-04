Прокурор Фастовской окружной прокуратуры получил подозрение

Как уточняют в ОГП, подозрение сообщили по факту просьбы и получения неправомерной выгоды в особо большом размере служебным лицом. Теперь прокурору грозит до 12 лет тюрьмы.

"Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Сторона обвинения будет просить заключение под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 октября, стало известно, что в Фастове прокурора окружной прокуратуры поймали на взятке в размере 30 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Его задержали 3 октября при получении 15 тысяч долларов. Первая часть взятки ему была передана на предварительной встрече.