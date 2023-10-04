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Прокурор Фастовской окружной прокуратуры получил подозрение

Фото: прокурор Фастовской окружной прокуратуры получил подозрение (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители сообщили о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Как уточняют в ОГП, подозрение сообщили по факту просьбы и получения неправомерной выгоды в особо большом размере служебным лицом. Теперь прокурору грозит до 12 лет тюрьмы. 

"Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Сторона обвинения будет просить заключение под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн", - добавляют в Офисе генпрокурора. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 октября, стало известно, что в Фастове прокурора окружной прокуратуры поймали на взятке в размере 30 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. 

Его задержали  3 октября при получении 15 тысяч долларов. Первая часть взятки ему была передана на предварительной встрече.

 

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коррупцияФастовОфис Генпрокурора