У прокуратурі розповіли подробиці удару Росії, від якого загинули мати й двоє дітей

За даними прокуратури, увечері біля будинку перебували три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків до будинку, щоб укласти їх спати - саме в цей момент пролунав вибух.

Унаслідок удару загинули мати та двоє трирічних дітей - хлопчик і дівчинка. Також пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

На місці працюють прокурори, слідчі та співробітники ДСНС. Тип безпілотника наразі встановлюється.

Фото: наслідки російської атаки на Глеваху (Київська обласна прокуратура)

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Тривають першочергові слідчі дії, документуються наслідки чергового воєнного злочину РФ.