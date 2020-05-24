У прокуратурі назвали підозри, які оголосили Поклонській

Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)

Поклонську підозрюють у вчиненні злочинів за 3 статтями

У прокуратурі Автономної Республіки Крим розповіли, за якими статтями були оголошені підозри депутатці Держдуми Росії Наталії Поклонській. Після анексії півострову Поклонська очолювала окупаційну "прокуратуру Криму".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як розповіли в прес-службі прокуратури АРК, Поклонській було оголошено 3 підозри. Також вона фігурує в інших кримінальних справах, за якими їй підозри не висувалися.

Зокрема, Поклонській були оголошені підозри за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Одна з підозр стосується так званої "справи кримських терористів", за якою у 2014 році були затримані та засуджені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.

Нагадаємо, прокуратура АРК має намір використати нещодавнє інтерв'ю Поклонської для видання Дмитра Гордона у кримінальному провадженні проти неї.

Також РБК-Україна писало, що Поклонська ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії та на окупованому півострові.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький