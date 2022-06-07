Прокуратура завела дело на "первого заммера" Мариуполя

Так называемому первому заместителю главы администрации Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене. Он согласился на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины .

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене.

По данным следствия, депутат городского совета в Мариуполе добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность "первого заместителя главы администрации Мариуполя".

Подозреваемый отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета. Занимается регистрацией в органах так называемой "ДНР". Создает комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилищного фонда Мариуполя.

Также подозреваемый занимается вербовкой жителей города для привлечения их к формированию оккупационной власти.

Судя по опубликованному Офисом президента Украины фото, речь идет о Евгении Хармишева.