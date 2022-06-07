Прокуратура завела дело на "первого заммера" Мариуполя
Так называемому первому заместителю главы администрации Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене. Он согласился на сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене.
По данным следствия, депутат городского совета в Мариуполе добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность "первого заместителя главы администрации Мариуполя".
Подозреваемый отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета. Занимается регистрацией в органах так называемой "ДНР". Создает комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилищного фонда Мариуполя.
Также подозреваемый занимается вербовкой жителей города для привлечения их к формированию оккупационной власти.
Судя по опубликованному Офисом президента Украины фото, речь идет о Евгении Хармишева.
Напомним, российская оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Говорят, что в городе распространяется холера.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.