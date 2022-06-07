Прокуратура завела справу на "першого заммера" Маріуполя

Так званому першому заступнику голови адміністрації м. Маріуполя повідомлено про підозру у держзраді. Він погодився на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України .

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, депутат міської ради у м. Маріуполі, який на теперішній час перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами та зайняв псевдопосаду "першого заступника голови адміністрації м. Маріуполя".

Підозрюваний відповідає за пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради, його реєстрацію в органах так званої "ДНР", створення комісії з встановлення стану об’єктів інфраструктури та житлового фонду м. Маріуполя. Також підозрюваний займається вербуванням мешканців міста для залучення їх до формування окупаційної влади.