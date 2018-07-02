Прокуратура задержала чиновников, которые нанесли государству ущерб почти на 4 млн гривен

Они вносили в акты выполненных работ завышенные показатели по строительству и ремонту дорог

Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые в 2016-17 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем повлекли убытки государству почти на 4 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму свыше 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а лишь зафиксированы "на бумаге", - отметил Луценко.

Прокурор сообщил, что им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Напомним, 4 июня сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог. Того же дня в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что опубликованный мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.