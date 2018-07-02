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Прокуратура затримала посадовців, які завдали державі збитки майже на 4 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 21:46
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вони вносили до актів виконаних робіт завищені показники з будівництва та ремонту доріг

Прокуратура Дніпропетровської області затримала керівників ДП "Дніпропетровський облавтодор" та ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", які в 2016-17 рр вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, чим спричинили збитки державі майже на 4 млн гривень. Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"На цей час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акту виконаних робіт на суму понад 1 млн грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувались, а лише зафіксовані "на папері", - зазначив Луценко.

Прокурор повідомив, що їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн гривень.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Того ж дня у прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.

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Теги публікації: махинации, облавтодор, схемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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