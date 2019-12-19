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Прокуратура выявила хищения на ремонте моста в Станице Луганской

Новости » Общество     19.12.2019 - 20:28
Прокуратура выявила хищения на ремонте моста в Станице Луганской
Фото: ремонт моста в Станице Луганской (gp.gov.ua)

По данным следствия, при строительстве моста присвоили более 10 млн гривен

В Луганской области выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станично-Луганском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, 19 декабря под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

"По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, упомянутая коммерческая структура с привлечением субподрядной организации для проведения работы по капитальному ремонту моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость которых, значительно завышены. Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области.

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, в Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Официальная церемония открытия состоялась 20 ноября при участии президента Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Полностью мост заработал 22 ноября.

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