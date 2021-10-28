Прокуратура возбудила дело из-за обстрела Трехизбенки на Донбассе

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство за вчерашний обстрел Трехизбенки пророссийскими боевиками на Донбассе. Обстрел был квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Вечером 27 октября оккупационные войска обстреляли населенный пункт Трехизбенка и повредили пять жилых домов и один гараж, а также линию электропередач, которая является гражданской инфраструктурой.
"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией", - заявили в прокуратуре.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства совершения этого преступления.
Напомним, вчера под обстрел пророссийских боевиков также попал населенный пункт Кряковка.