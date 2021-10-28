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Боевики обстреляли Кряковку, используя запрещенное оружие

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Луганская область, Четверг 28 октября 2021 02:08
Боевики обстреляли Кряковку, используя запрещенное оружие Фото: боевики обстреляли Кряковку, используя запрещенное оружие (facebook.com/otupivnich)
Автор: Анна Полисученко

В среду вечером боевики обстреляли село Кряковка в Луганской области. При обстреле использовалось запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Пивнич".

Обстреляны окрестности села Кряковка - по предварительным данным сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм.

Жертв и пострадавших нет. Осколками поврежден "водовоз" - автомобиль ЗИЛ-131.

Напомним, что это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Луганской области со стороны российско-оккупационных войск за последние два месяца. Вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Сокольники возле жилых домов Трехизбенки и Кряковки Щастинской общины. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. По жилищам жителей Кряковки было выпущено 30 снарядов: 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома жителей села.

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