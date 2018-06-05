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Прокуратура сообщила о подозрении трем "самооборонцам Крыма", которые похищали украинцев

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:13
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)

Эти лица были причастны к незаконному лишению свободы сокоординатора движения "Евромайдан Крым" Андрея Щекуна

Прокуратура сообщила о подозрении трем "самооборонцам Крыма", которые похищали украинских активистов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК).

Так, прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы сокоординатора движения "Евромайдан Крым" Андрея Щекуна и других украинских активистов в Крыму.

В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", без всяких законных полномочий в городе Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Потерпевшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

Как отмечается, следствием установлены активные участники таких незаконных задержаний граждан Украины. В настоящее время трем лицам - членам "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала жителя Херсонской области, причастного к незаконной оккупации полуострова Крым Российской Федерацией.

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Теги публикации: Крым, Крым, активисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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