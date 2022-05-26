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Прокуратура сообщила о подозрении оккупанту, который издевался над людьми в Гостомеле

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Украина, Четверг 26 мая 2022 17:22
Прокуратура сообщила о подозрении оккупанту, который издевался над людьми в Гостомеле Фото: Гостомель (resentiment.chanel)
Автор: Евгений Прокопенко

Российский военный вместе с другими оккупантами врывался к мирным жителям Гостомеля в дома, пытал и издевался над людьми. Прокуратура обнародовала его фото и сообщила о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генарльного прокурора Украины.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры военнослужащему сводного подразделения Управления Росгвардии в Кемеровской области вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Прокуратура сообщила о подозрении оккупанту, который издевался над людьми в Гостомеле

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими вооруженных сил РФ проводили незаконные обыски зданий. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться. В дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, били прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.

Также российские военные, проводя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.

Напомним, офис генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, который руководил армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС

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