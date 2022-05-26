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Прокуратура повідомила про підозру окупанту, який знущався над людьми в Гостомелі

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Україна, Четвер 26 травня 2022 17:22
Прокуратура повідомила про підозру окупанту, який знущався над людьми в Гостомелі Фото: Гостомель (resentiment.chanel)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російський військовий разом з іншими окупантами вривався до мирних мешканців Гостомеля у будинки, катув та знущався над людьми. Прокуратура оприлюднила його фото і повідомила про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генарльного прокурора України.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури військовослужбовцю зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Прокуратура повідомила про підозру окупанту, який знущався над людьми в Гостомелі

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями збройних сил РФ проводили незаконні обшуки будівель. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних Сил України і співробітників правоохоронних органів.

В одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю імітували страту.

Також російські військові, проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора Україи оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС

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