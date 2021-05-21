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Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который сорвал флаг в центре Киева

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Пятница 21 мая 2021 09:19
Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который сорвал флаг в центре Киева Фото: в Киеве будут судить мужчину за надругательство над государственным флагом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вечером 19 мая неизвестный сорвал государственный флаг Украины из административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" в парке на улице Грушевского. Злоумышленника разыскали правоохранители и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Подозрение сообщили по факту совершения публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Правоохранители установили, что уроженец города Херсон схватился за край ткани флага и повис на нем, таким образом, что ткань флага потерпела значительных повреждений и была разорвана пополам, а флагшток сломан.

Полиция идентифицировала злоумышленника.

"Сейчас мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что мужчину разыскивают и просят опознать его личность.

Напомним, в прошлом месяце в Винницкой области мужчина вытер руки государственным флагом. Полиция начала уголовное производство

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