Візит Фіцо до Москви

Нагадаємо, що минулої неділі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з офіційним візитом Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі лідери обговорили відмову Києва від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.

Фіцо заявив, що цей візит є відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в ЄС.

Натомість президент України Володимир Зеленський головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.

Президент України також зазначив, що Київ пропонував Словаччині компенсацію за припинення транзиту російського газу. Однак Фіцо відмовився від цієї пропозиції.

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