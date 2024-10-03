Прокуратура розповіла деталі удару РФ по Харкову: відкрито кримінальну справу

У прокуратурі розповіли, що 2 жовтня, близько 23:00, ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски пʼятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість.

У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Травми різного ступеня тяжкості отримали 10 людей, серед них трирічна дитина.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Оновлено о 01:50. О 00:30 3 жовтня рятувальникам ДСНС вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. у житловій 5-типоверхівці. Аварійно-рятувальні робота на місці удару тривають.