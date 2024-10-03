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Удар Росії по п’ятиповерхівці в Харкові: мешканців будинку евакуюють

Четвер 03 жовтня 2024 00:23
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Удар Росії по п’ятиповерхівці в Харкові: мешканців будинку евакуюють Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові організовано евакуацію мешканців 5-поверхового будинку на Салтівці, по якому Росія вдарила керованою авіабомбою. Рятувальники шукають людей під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і мера міста Ігоря Терехова.

Також евакуюють мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста.

Внаслідок вибуху вибито сотні шибок. Пʼять будинків відключили від електрики.

Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити, повідомив Терехов.

Також, за його словами, до десяти збільшилася кількість постраждалих. Серед них трирічна дитина.

Синєгубов повідомив, що під завалами зруйнованого окупантами будинку можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 жовтня під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Є влучання у житлову 5-поверхівку, спалахнула пожежа.

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