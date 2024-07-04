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Прокуратура розпочала розслідування через виїзд родичів київських чиновників за кордон

Україна, Четвер 04 липня 2024 11:25
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Прокуратура розпочала розслідування через виїзд родичів київських чиновників за кордон Фото: Київська міськпрокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прокуратура розпочала розслідування щодо незаконного виїзду за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей. Воно стартувало за заявою Офісу Омбудсмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

Так, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

"В межах кримінального провадження перевірятиметься інформація, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон", - йдеться у повідомленні.

Також буде перевірено інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами держави, не повернувся до України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб.

Що цьому передувало

Днем раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що київські чиновники могли відправити своїх близьких родичів за кордон під виглядом супроводжуючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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