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Прокуратура начала расследование из-за выезда родственников киевских чиновников за границу

Украина, Четверг 04 июля 2024 11:25
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Прокуратура начала расследование из-за выезда родственников киевских чиновников за границу Фото: Киевская горпрокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуратура начала расследование незаконного выезда за границу родственников руководства Службы по делам детей. Оно стартовало по заявлению Офиса Омбудсмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

Так, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по фактам, изложенным уполномоченным Верховной Рады по правам человека о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.

"В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная Офисом Омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников заведений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу", - говорится в сообщении.

Также будет проверена информация о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами государства, не вернулся в Украину.

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка через государственную границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц.

Что этому предшествовало

Днем ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что киевские чиновники могли отправить своих близких родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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Прокуратура Война в Украине Выезд за границу
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