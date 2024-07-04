Прокуратура начала расследование из-за выезда родственников киевских чиновников за границу

Прокуратура начала расследование незаконного выезда за границу родственников руководства Службы по делам детей. Оно стартовало по заявлению Офиса Омбудсмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру .

Так, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по фактам, изложенным уполномоченным Верховной Рады по правам человека о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.

"В рамках уголовного производства будет проверяться информация, распространенная Офисом Омбудсмена, о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников заведений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу", - говорится в сообщении.

Также будет проверена информация о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами государства, не вернулся в Украину.

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка через государственную границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц.