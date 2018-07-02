Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, организовавших схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками следственного управления ГУ НП в Киевской области в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины, разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину", - сказано в сообщении.

Фото: обыски

Во время расследования было установлено, что с января 2017 года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. Указанные лица на сайте lardi-trans.com зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и, размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, указывали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков.

"Ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества, в результате чего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

"Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления, в пгт. Белая Церковь и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства.

"Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм хищения денег бывшим первым заместителем директора одного из государственных портовых операторов Николаевской области.