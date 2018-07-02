Прокуратура викрила схему привласнення коштів підприємств-перевізників вантажів з ЄС

Наразі трьом особам повідомлено про підозру

Прокуратура Київської області викрила групу осіб, яка організувала схему з незаконного заволодіння грошовими коштами підприємств-перевізників вантажів з країн Європи до України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками слідчого управління ГУ НП в Київській області у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України, викрито групу осіб, яка організувала схему з незаконного заволодіння грошовими коштами підприємств-перевізників вантажів з країн Європи до України", - сказано у повідомленні.

Фото: обшуки

Під час розслідування було встановлено, що з січня 2017 року по теперішній час три особи через створене ними фіктивне товариство укладали договори з підприємствами-перевізниками про надання експедиторських послуг з перевезення вантажу. Вказані особи на сайті lardi-trans.com зареєстрували приватне підприємство, де вказали недостовірні дані щодо його працівників та, розміщуючи заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень, зазначали привабливі умови оплати для потенційних перевізників.

"Ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалось від імені приватного підприємства, а самі договори укладались від імені товариства, у результаті чого у шахрайській схемі було задіяно два підприємства з однаковими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами", - поінформували у прокуратурі.

У подальшому, коли товар доставлявся на територію України, замовники перевезень, відповідно до умов укладених договорів, перераховували кошти на рахунки фіктивного товариства, однак останнє розрахунки із підприємствами-перевізниками не проводило.

"Своїми злочинними діями шахраї завдали матеріальної шкоди перевізникам на суму майже 300 тисяч гривен", - сказано у повідомленні.

У ході розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків у автомобілях, жилих приміщеннях та офісі осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у м. Біла Церква і вилучено копії договорів, печатки, банківські картки, телефони, ноутбук та грошові кошти.

"Трьом зловмисникам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування триває", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм розкрадання грошей колишнім першим заступником директора одного з державних портових операторів Миколаївській області.