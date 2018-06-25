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Прокуратура просит продлить для Рубана срок содержания под стражей на 60 суток

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:40
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)

Суд разрешил Рубану выйти из бокса для задержанных

Прокуратура просит продлить для Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, срок содержания под стражей на 60 суток. Об этом заявил прокурор по делу Александр Банник в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Срок досудебного расследования продлен до сентября. От дачи показаний Рубан Владимир отказался. До 2 июля не оказывается возможным завершить досудебное расследование. Мы должны еще получить от мобильных операторов стенограммы разговоров, а также допросить свидетелей по делу. Возникла необходимость в продлении меры пресечения. Рубан может осуществить и другие уголовные правонарушения. Есть основания полагать, что Рубан продолжит совершать преступления. Есть необходимость продлить ему меру пресечения без возможности внесения залога на 60 суток", - сказал прокурор Банник.

Так, суд разрешил Рубану выйти из бокса для задержанных.

Напомним, Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что суд начал рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Рубана.

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Теги публикации: Владимир Рубан, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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