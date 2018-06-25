Суд начал рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Рубана

Рубана подозревают в подготовке терактов

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана.

Фото: суд над Рубаном (РБК-Украина)

Напомним, Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели.

Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле.

24 мая 2018 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Рубана на решение суда о его аресте до 2 июля. Апелляционный суд оставил Рубана под стражей.