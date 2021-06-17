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Прокуратура просит приговорить Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о его кампании 2012 года

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Париж, Четверг 17 июня 2021 17:56
Прокуратура просит приговорить Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о его кампании 2012 года Фото: Николя Саркози (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Кроме того, 13 фигурантов получили от условных сроков до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание France Info.

Обвинение попросило суд приговорить Саркози к полугоду тюремного заключения и штрафу в размере 3750 евро, за незаконное финансирование его президентской кампании 2012 года. Во время предъявления обвинения прокуратура подчеркнула "полную небрежность" Саркози в управлении финансами.

Экс-президент президент на судебном заседании отсутствовал. Другие фигуранты уголовного дела, получившее в СМИ название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании, получили от 18 месяцев до 4 лет условно. Кроме того, они будут обязаны выплатить штрафы в размере до 100 тысяч долларов.

На заседании суда 15 июня Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время своей избирательной кампании 2012 года.

Напомним, судебный процесс по этому делу начался в марте 2021 года. Однако слушания были перенесены и возобновились 20 мая.

Отметим, 1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

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