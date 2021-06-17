Прокуратура просить засудити Саркозі до 6 місяців в'язниці у справі про його кампанію 2012 року
Прокуратура попросила суд засудити колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 6 місяців в'язниці у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії в 2012 році. Крім того, 13 фігурантів отримали від умовних термінів до 4 років позбавлення волі.
Про це повідомило видання France Info.
Звинувачення попросило суд засудити Саркозі до напівроку тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 3750 євро, за незаконне фінансування його президентської кампанії 2012 року. Під час пред'явлення звинувачення прокуратура підкреслила "повну недбалість" Саркозі в управлінні фінансами.
Екс-президент президент на судовому засіданні був відсутній. Інші фігуранти кримінальної справи, яка отримала в ЗМІ назву Bygmalion - на ім'я PR-агентства, яке займалося інформаційним супроводом передвиборчої кампанії, отримали від 18 місяців до 4 років умовно. Крім того, вони будуть зобов'язані виплатити штрафи в розмірі до 100 тисяч доларів.
На засіданні суду 15 червня Саркозі заявив про свою невинність, спростовуючи перевищення витрат під час своєї виборчої кампанії 2012 року.
Нагадаємо, судовий процес у цій справі почався в березні 2021 року. Однак слухання були перенесені і поновилися 20 травня.
Відзначимо, 1 березня суд Парижа визнав Ніколя Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом у "справі про прослуховування". Він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.