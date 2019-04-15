Прокуратура просит отстранить Мангера от должности еще на 2 месяца

Фото: суд по делу Мангера (РБК-Украина)

Срок отстранения Мангера от должности истек еще 6 апреля

Сторона обвинения в деле Владислава Мангера просит отстранить подозреваемого от занимаемой должности сроком на два месяца. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Сергей Василенко, сообщает РБК-Украина.

Прокурор Сергей Василенко в ходе заседания озвучил обоснование ходатайства о продлении срока отстранения.

"В ходатайстве прокуратура просит продлить срок отстранения от должности Владислава Мангера", - заявила судья Наталья Притула.

Василенко отметил, что до сих пор существуют риски в отношении свидетелей по делу, а также в отношении представителя семьи Гандзюк - Евгении Закревской.

"Основанием для неприязненные отношения Мангера по отношению к Екатерины Гандзюк. Срок досудебного расследования продлен до 3.07.2019", - заявил прокурор.

Сторона защиты утверждает, что, согласно нормам УПК, нельзя продлевать срок отстранения, если он уже истек.

"Указанные обстоятельства продолжают существовать, а значит существуют и указаны риски. Все свидетели в настоящее время не допрошены. При наличии достаточных доказательств, я прошу удовлетворить мое ходатайство. Прошу продлить срок по отстранению на два месяца", - сказал прокурор.

Отметим, что срок отстранения Мангера от должности истек еще 6 апреля.

Напомним, последнее заседание так и не состоялось, поскольку, по словам защиты, Владислав Мангер находился в реанимации в городе Херсон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мангер вернулся на работу. По данным источника, Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.