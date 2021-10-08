Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Отметим, суд может арестовать Труханова на 60 дней.
"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк, какую меру пресечения просит прокуратура.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов.
Среди подозреваемых: мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.
Напомним, ВАКС избирает меру пресечения Труханову.