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Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Отметим, суд может арестовать Труханова на 60 дней.

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк, какую меру пресечения просит прокуратура.

За что судят Труханова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов.

Среди подозреваемых: мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.

Напомним, ВАКС избирает меру пресечения Труханову.

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Геннадий Труханов