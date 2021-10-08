Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради.
Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк.
Зазначимо, суд може заарештувати Труханова на 60 днів.
"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк, який запобіжний захід просить прокуратура.
Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізації незаконно отриманих доходів.
Серед підозрюваних: мер Одеси Геннадій Труханов, одеський бізнесмен Володимир Галантерник, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, директор департаменту Одеської міської ради Олексій Спектор.
Нагадаємо, ВАКС обирає запобіжний захід Труханову.