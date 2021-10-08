RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова із заставою 120 млн гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк.

Зазначимо, суд може заарештувати Труханова на 60 днів.

"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк, який запобіжний захід просить прокуратура.

За що судять Труханова

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізації незаконно отриманих доходів.

Серед підозрюваних: мер Одеси Геннадій Труханов, одеський бізнесмен Володимир Галантерник, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, директор департаменту Одеської міської ради Олексій Спектор.

Нагадаємо, ВАКС обирає запобіжний захід Труханову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій Труханов