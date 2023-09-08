НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського

Активи тимчасово арештували

"За погодженням керівника САП постановою директора НАБУ для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк, підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у НАБУ

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано. Правоохоронці скористалися ч. 9 ст. 170 КПК.

Про які саме активи йде мова

Мова йде про частки у статутному капіталі товариств, якими указаний підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд гривень, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисячі транспортних засобів та суден.

Фото: Активи Коломойського (t.me/sap_gov_ua)

Наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Кримінальне переслідування Коломойського

Вчора колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку повідомлено про підозру в розкраданні більше 9,2 млрд гривень.

Згідно з даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила про підозру олігарху у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема підозра була оголошена за двома статтями КК України:

ст. 190 - шахрайство;

ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня олігарху було обрано запобіжний захід - його арештували з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Водночас адвокати Коломойського заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".

Більше про те, що відомо про Коломойського та чому його арештували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.