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НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Активи колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського хочуть арештувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Активи тимчасово арештували

"За погодженням керівника САП постановою директора НАБУ для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк, підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у НАБУ

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано. Правоохоронці скористалися ч. 9 ст. 170 КПК.

Про які саме активи йде мова

Мова йде про частки у статутному капіталі товариств, якими указаний підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд гривень, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисячі транспортних засобів та суден.

Фото: Активи Коломойського (t.me/sap_gov_ua)

Наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Кримінальне переслідування Коломойського

Вчора колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку повідомлено про підозру в розкраданні більше 9,2 млрд гривень.

Згідно з даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила про підозру олігарху у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема підозра була оголошена за двома статтями КК України:

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня олігарху було обрано запобіжний захід - його арештували з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Водночас адвокати Коломойського заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".

Більше про те, що відомо про Коломойського та чому його арештували, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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