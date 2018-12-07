Прокуратура просит по 2 млн гривен залога для врачей, которые требовали взятку в участника АТО

Фото: заседание суда (facebook.com/Надежда Максимец)

Суд продолжает избирать меры пресечения подозреваемым

Прокуратура просит Оболонский райсуд столицы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен председателю Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту, которые требовали взятку за назначение инвалидности участнику АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря прокуратуры города Киева Надежды Максимец.

Зазначаєтсья, что сейчас суд продолжает избирать меру пресечения врачу-эксперту. В отношении главы Центра суд удалился в совещательную комнату для принятия решения и объявит свое решение завтра в 10:00.

"Прокурор КМП №5 Владимир Вербановский просит Оболонский райсуд столицы избрать обоим фигурантам (председателю Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой залога в свыше 2 млн гривен каждому", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

Должностные лица требовали 1,5 тыс. долларов в участника АТО за установление ему группы инвалидности. Злоумышленников задержали на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме 42,6 тыс. гривен.