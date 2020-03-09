Прокуратура предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам

Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Как отмечается, полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам. Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса". - говорится в сообщении.

Напомним, председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Отметим, сегодня в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17.