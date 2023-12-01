Прокуратура повідомила про підозру у держзраді "заступниці голови Ради міністрів" Криму

"Заступниці голови Ради міністрів" тимчасово окупованого Криму оголошено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим та м. Севастополя.
За даними слідства, жінка погодилась на співпрацю з росіянами та почала будувати свою "кар'єру" під час їх окупації Криму. У 2019 році вона обійняла посаду так званого "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим – міністра праці та соціального захисту РК". Там вона працює донині.
Підозрювана своїми діями та рішеннями сприяла становленню та зміцненню держави-агресора на території окупованого півострова. Вона також брала активну участь у їхньому формуванні та функціонуванні.
Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Нещодавно повідомлялося, що бойовик "ДНР" допомагав окупантам заряджати ствольну артилерію і танки. За це його засудили до 15 років в'язниці в Києві.
Також бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці за злочини проти полонених українців. Він прострілював ноги цивільним і вибивав із них свідчення в "роботі" на ЗСУ.
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