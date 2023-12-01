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Прокуратура повідомила про підозру у держзраді "заступниці голови Ради міністрів" Криму

П'ятниця 01 грудня 2023 02:45
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Прокуратура повідомила про підозру у держзраді "заступниці голови Ради міністрів" Криму Ілюстративне фото: прокуратура повідомила про підозру у держзраді "заступниці голови Ради міністрів" Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Заступниці голови Ради міністрів" тимчасово окупованого Криму оголошено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

За даними слідства, жінка погодилась на співпрацю з росіянами та почала будувати свою "кар'єру" під час їх окупації Криму. У 2019 році вона обійняла посаду так званого "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим – міністра праці та соціального захисту РК". Там вона працює донині.

Підозрювана своїми діями та рішеннями сприяла становленню та зміцненню держави-агресора на території окупованого півострова. Вона також брала активну участь у їхньому формуванні та функціонуванні.

Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Українські суди виносять вироки окупантам

Нещодавно повідомлялося, що бойовик "ДНР" допомагав окупантам заряджати ствольну артилерію і танки. За це його засудили до 15 років в'язниці в Києві.

Також бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці за злочини проти полонених українців. Він прострілював ноги цивільним і вибивав із них свідчення в "роботі" на ЗСУ.

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