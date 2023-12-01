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Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "замглавы Совета министров" Крыма

Пятница 01 декабря 2023 02:45
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Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "замглавы Совета министров" Крыма Иллюстративное фото: прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "замглавы Совета министров" Крыма (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

"Заместитель председателя Совета министров" временно оккупированного Крыма объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и Севастополя.

По данным следствия, женщина согласилась сотрудничать с россиянами и начала строить свою "карьеру" во время их оккупации Крыма. В 2019 году она вступила в должность так называемого "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты РК". Там она работает по сей день.

Подозреваемая своими действиями и решениями способствовала становлению и укреплению государства-агрессора на территории оккупированного полуострова. Она также активно участвовала в их формировании и функционировании.

Ей грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Украинские суды выносят приговоры оккупантам

Недавно сообщалось, что боевик ДНР помогал оккупантам заряжать ствольную артиллерию и танки. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы в Киеве.

Также боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы за преступления против пленных украинцев. Он простреливал ноги гражданским и выбивал из них показания в работе на ВСУ.

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