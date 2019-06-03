Задержанным полицейским объявили подозрения в стрельбе по ребенку

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура просит суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранить их от занимаемых должностей. Эти ходатайства направлены в Голосеевский районный суд Киева.

"Двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате осуществления выстрелов они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Вследствие ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Также Государственное бюро расследований заподозрило двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в стрельбе по ребенку.

Напомним, в полиции Киевской области заявили, что в ходе оперативных мероприятий правоохранителями было установлено, что травму 5-летний ребенок получил "в результате случайного выстрела".