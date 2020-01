Прокуратура подала иск об истребовании 35 гектаров с особняком Медведчука, - "Наші гроші"

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании двух земельных участков площадью 34,62 гектара на берегу реки Стугна в Обуховском районе, на которых расположен особняк народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов "Наші гроші".

Согласно иску прокуратуры, Киевская облгосадминистрация и Обуховская райгосадминистрация нарушили законодательство при предоставлении этих участков в пользование и последующей продажи. Земельные участки истребуют в пользу Кабинета министров.

Рассмотрение иска назначено на 3 февраля.

Собственником 24,39 гектаров является ОО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", учредителем которой является ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест", владельцем которой через лондонскую "Ларидж Инвестменс Лтд", ООО "ИК "Гармания" и кипрскую "БРЕВИС Холдингз Лтд" выступает жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Участок в 10,22 гектара находится во владении ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", официальными учредителям которой являются кипрские компании "Listono Management Ltd" (бенефициарные владельцы - Андрей Зюзя, Юрий Ромазанов и Павел Коваленко), "Merceno Holdings Ltd" (Лариса Яременко), "Noresia Contruction Ltd" (Елена Мельник, Алина Сергиенко и Владимир Ямнич) , "Otrenia Investments Ltd" (Елена Жигадло), "Kirelma Enterprises" (Вадим Олейник, Александр Тарасенко и Владимир Дерикит) и "Vinsentio Holdings Ltd" (Александр Красницкий). "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Отмечается, что Виктор Медведчук и Григорий Суркис являются опорой так называемой "киевской семерки", куда также входили Валентин Згурский, младший брат Григория Игорь Суркис, Богдан Губский, Юрий Карпенко и Юрий Лях.

В марте 2019 дом-Хонку площадью 1125 кв м, который расположен на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 у.е. за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.

