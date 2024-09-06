Прокуратура почала розслідування смерті мобілізованого чоловіка на Закарпатті

Відомо, що інцидент було кваліфіковано як нещасний випадок (ч. 1 ст. 115 КК України).

Повідомляється, що дорогою до навчального центру він раптово втратив свідомість через судоми. Його терміново доставили до реанімації в лікарню міста Свалява, проте через два дні він помер.

Наразі слідчі допитали свідків і родичів загиблого, а також призначили судово-медичну експертизу для з’ясування обставин трагедії. Досудове розслідування триває, всі версії події ретельно перевіряються.

Що передувало

На Закарпатті місцева мешканка звернулася до представника омбудсмена з прав людини, повідомивши, що її батько помер після побиття співробітниками ТЦК. Про це 5 вересня повідомив Дмитро Лубінець.

Смерть мобілізованого чоловіка прокоментували згодом у Закарпатському обласному ТЦК та СП. Вони заявили, що 28 серпня він під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував проти неї насильство, після чого вона звернулася до поліції. Після проведення законних процедур його було доставлено до 2-го відділу Мукачівського районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. Чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. За даними ТЦК, вже 1 вересня під час транспортування до навчального центру чоловік поскаржився на погіршення самопочуття. Його було госпіталізовано до лікарні у Сваляві.

Однак 4 вересня чоловік помер. У ТЦК заявили, що після експертизи причиною смерті назвали ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку.