Прокуратура начала расследование смерти мобилизованного мужчины в Закарпатской области

Известно, что инцидент был квалифицирован как несчастный случай (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сообщается, что по дороге в учебный центр он внезапно потерял сознание из-за судорог. Его срочно доставили в реанимацию в больницу города Свалява, однако через два дня он скончался.

Следователи допросили свидетелей и родственников погибшего, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств трагедии. Досудебное расследование продолжается, все версии происшествия тщательно проверяются.

Что предшествовало

В Закарпатье местная жительница обратилась к представителю омбудсмена по правам человека, сообщив, что ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК. Об этом 5 сентября сообщил Дмитрий Лубинец .

Смерть мобилизованного мужчины прокомментировали впоследствиив Закарпатском областном ТЦК и СП. Они заявили, что 28 августа он во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил против нее насилие, после чего она обратилась в полицию. После проведения законных процедур он был доставлен во 2-й отдел Мукачевского районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных данных. Мужчина прошел ВЛК и был признан годным к службе. По данным ТЦК, уже 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия. Он был госпитализирован в больницу в Сваляве.

Однако 4 сентября мужчина скончался. В ТЦК заявили, что после экспертизы причиной смерти назвали ишемический инфаркт левого полушария головного мозга.