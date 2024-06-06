Прокуратура почала розслідування смерті чоловіка після відвідування ТЦК у Звягелі

Так, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.

"До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні

За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Що сталося?

Буквально вчора, 5 червня, РБК-Україна писало про те, що у Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП. Про цей смертельний випадок стало відомо з соцмереж.

За даними військкомату, який відреагував на НП, чоловік начебто декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.