Прокуратура начала расследование смерти мужчины после посещения ТЦК в Звягеле

Прокуратура начала расследование по факту смерти мужчины от приступа эпилепсии после посещения военкомата в Звягеле Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного.
"В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении
По данным следствия, гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВКК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Буквально вчера, 5 июня, РБК-Украина писало о том, что в Звягеле Житомирской области мужчина скончался в больнице после того, как ему стало плохо в ТЦК и СП. Об этом смертельном случае стало известно из соцсетей.
По данным военкомата, который отреагировал на ЧП, мужчина якобы несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.
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