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Прокуратура передала в суд обвинение против руководителя ООО "Хлеб-Инвестстрой"

НовостиПолитика    31.05.2018 - 16:31
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Руководителя ООО подозревают в нанесении 145 млн убытков государству

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора общества "Хлеб-Инвестстрой", которого подозревают в причинении государственному предприятию ущерб на сумму более 145 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, руководитель общества вместе с неустановленными следствием лицами, в частности представителями российского акционерного общества и предприятий-нерезидентов, создал ООО "ДПЗКУ-МТС". В 2011 году 100% уставного капитала этого общества было уступлено в пользу ООО "Хлеб-Инвестстрой".

 "В июне 2012 года, зная о наличии на балансе ООО "ДПЗКУ-МТС" активов в особо крупных размерах, у директора возник преступный умысел незаконно завладеть этим имуществом. Подделав официальные документы, служебное лицо предприятия обеспечило беспрепятственную продажу доли уставного капитала ООО "Хлеб Инвестстрой" предприятию-нерезиденту с перераспределением доли участников общества", - говорится в сообщении.

В результате владельцем 97,94% уставного капитала ООО стало предприятие-нерезидент, что позволило в обход проведения оценки имущества продать за 500 гривен 50% уставного капитала "ДПЗКУ-МТС".

"Такие неправомерные действия нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 145 млн гривен. На сегодня обвинительный акт по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины направлено в Голосеевский районный суд столицы для рассмотрения по существу", - проинформировали в прокуратуре.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

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Теги публикации: растрата, обвинение, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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