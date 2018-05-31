Прокуратура передала в суд обвинение против руководителя ООО "Хлеб-Инвестстрой"

Руководителя ООО подозревают в нанесении 145 млн убытков государству

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора общества "Хлеб-Инвестстрой", которого подозревают в причинении государственному предприятию ущерб на сумму более 145 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, руководитель общества вместе с неустановленными следствием лицами, в частности представителями российского акционерного общества и предприятий-нерезидентов, создал ООО "ДПЗКУ-МТС". В 2011 году 100% уставного капитала этого общества было уступлено в пользу ООО "Хлеб-Инвестстрой".

"В июне 2012 года, зная о наличии на балансе ООО "ДПЗКУ-МТС" активов в особо крупных размерах, у директора возник преступный умысел незаконно завладеть этим имуществом. Подделав официальные документы, служебное лицо предприятия обеспечило беспрепятственную продажу доли уставного капитала ООО "Хлеб Инвестстрой" предприятию-нерезиденту с перераспределением доли участников общества", - говорится в сообщении.

В результате владельцем 97,94% уставного капитала ООО стало предприятие-нерезидент, что позволило в обход проведения оценки имущества продать за 500 гривен 50% уставного капитала "ДПЗКУ-МТС".

"Такие неправомерные действия нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 145 млн гривен. На сегодня обвинительный акт по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины направлено в Голосеевский районный суд столицы для рассмотрения по существу", - проинформировали в прокуратуре.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.