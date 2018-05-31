Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Прокуратура передала в суд обвинувачення проти керівника ТОВ "Хліб-Інвестбуд"

НовиниПолітика    31.05.2018 - 16:31
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Керівника ТОВ підозрюють у завданні 145 млн збитків державі

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора товариства "Хліб-Інвестбуд", якого підозрюють у завданні державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, керівник товариства разом з невстановленими слідством особами, зокрема представниками російського акціонерного товариства та підприємств-нерезидентів, створив ТОВ "ДПЗКУ-МТС". У 2011 році 100% статутного капіталу цього товариства було відступлено на користь ТОВ "Хліб-Інвестбуд".

 "У червні 2012 року, знаючи про наявність на балансі ТОВ "ДПЗКУ-МТС" активів в особливо великих розмірах, у директора виник злочинний умисел незаконно заволодіти цим майном. Підробивши офіційні документи, службова особа підприємства забезпечила безперешкодний продаж частки статутного капіталу ТОВ "Хліб-Інвестбуд" підприємству-нерезиденту з перерозподілом частки учасників товариства", - сказано у повідомленні.

Внаслідок цього власником 97,94% статутного капіталу ТОВ стало підприємство-нерезидент, що дало змогу в обхід проведення оцінки майна продати за 500 гривень 50% статутного капіталу "ДПЗКУ-МТС".

"Такі неправомірні дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень. На сьогодні обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до Голосіївського районного суду столиці для розгляду по суті", - поінформували в прокуратурі.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Мерові Добропілля Аксьонову повідомлено про підозру у підробці документів Суд стягнув з підрядної організації 230 тис. гривень в бюджет
Теги публікації: растрата, обвинение, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top