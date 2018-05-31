Прокуратура передала в суд обвинувачення проти керівника ТОВ "Хліб-Інвестбуд"

Керівника ТОВ підозрюють у завданні 145 млн збитків державі

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора товариства "Хліб-Інвестбуд", якого підозрюють у завданні державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, керівник товариства разом з невстановленими слідством особами, зокрема представниками російського акціонерного товариства та підприємств-нерезидентів, створив ТОВ "ДПЗКУ-МТС". У 2011 році 100% статутного капіталу цього товариства було відступлено на користь ТОВ "Хліб-Інвестбуд".

"У червні 2012 року, знаючи про наявність на балансі ТОВ "ДПЗКУ-МТС" активів в особливо великих розмірах, у директора виник злочинний умисел незаконно заволодіти цим майном. Підробивши офіційні документи, службова особа підприємства забезпечила безперешкодний продаж частки статутного капіталу ТОВ "Хліб-Інвестбуд" підприємству-нерезиденту з перерозподілом частки учасників товариства", - сказано у повідомленні.

Внаслідок цього власником 97,94% статутного капіталу ТОВ стало підприємство-нерезидент, що дало змогу в обхід проведення оцінки майна продати за 500 гривень 50% статутного капіталу "ДПЗКУ-МТС".

"Такі неправомірні дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень. На сьогодні обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до Голосіївського районного суду столиці для розгляду по суті", - поінформували в прокуратурі.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.