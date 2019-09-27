Прокуратура открыла производство из-за обыска у члена Меджлиса

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обыска в доме кримьскотатарського активиста и члена Меджлиса Ильвера Аметова, который 27 сентября осуществили сотрудники ФСБ России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал прокуратуры АРК.

Как сообщается, по факту незаконных обысков у крымскотатарского активиста Аметова в оккупированном Судаке прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины, а именно - нарушение неприкосновенности жилища.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ проводят обыски у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова, который является членом Судакского регионального Меджлиса. Обыск осуществлялся без присутствия адвоката.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября сотрудники ФСБ РФ провели обыски в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак. Обыск проходил в доме крымских татар.

Кроме того, 9 сентября в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух граждан Украины. Как заявили в российском ФСБ, задержанные украинцы якобы подозреваются в совершении мошенничеств на территории оккупированного полуострова.