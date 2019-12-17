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Прокуратура открыла производство из-за ЧП в СИЗО Кропивницкого

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 19:28
Прокуратура открыла производство из-за ЧП в СИЗО Кропивницкого
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника Кропивницкого следственного изолятора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Производство открыто по ч. 2 ст. 345 УК Украины - Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.

По версии следствия, 16 декабря 2019 года один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой.

Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по поводу этого инцидента, подстрекая других взятых под стражу на злостное неповиновение и массовые беспорядки. В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и повреждены камеры видеонаблюдения.

Кроме того, реагируя на ситуацию, прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого следственного изолятора, что повлекло значительные материальные убытки, за ч. 2 ст. 365 УК Украины. Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируемая.

Ранее сообщалось, что 9 декабря с Райковской исправительной колонии (№73) сбежали двое осужденных, которые отбывали наказание под присмотром на участке социальной реабилитации, расположенном за пределами охраняемой территории учреждения.

РБК-Украина писало, что 22 сентября в Николаевской области из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство.

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