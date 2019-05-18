Прокуратура открыла дело из-за взрыва в Старобельске

Прокуратура расследует взрыв в Луганской области в помещении отделения одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратури.

В прокуратуре сообщают, что к кассиру банка обратился 53-летний мужчина по поводу открытия банковского счета и предоставил паспорт гражданина Украины. Во время идентификации лица у работника банка возникли сомнения относительно подлинности предоставленного документа, в связи с чем вызвали полицию.

"При проверке полицейским документов мужчина вытащил из сумки гранату и выдернул из нее чеку. В результате взрыва последний погиб на месте.Телесные повреждения различной степени тяжести получили: сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, трое сотрудников банка и трое местных жителей, которые на момент взрыва находились в помещении отделения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 348, ч. 2 ст.15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом опасным для жизни многих лиц, незаконное обращение с взрывным устройством).

Напомним, взрыв произошел вчера, 17 мая. РБК-Украина писало, что в результате взрыва сам подрывник погиб, а еще пятеро гражданских лиц и полицейский пострадали.

Ранее в Днепре во дворе одной из многоэтажек в ходе конфликта неизвестный взорвал гранату, в результате чего другой участник инцидента получил ранение.